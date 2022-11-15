Москва, 15 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Перед полупроводниковой промышленностью РФ сейчас стоит целый ряд вызовов, от сравнительно низкого уровня технологий на выходе до проблем в рамках расширения мощностей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

«Отечественные предприятия по-прежнему не могут похвастать «инновационностью» техпроцессов, наиболее продвинутым из которых является 65 нм. Частично это объясняется тем, что спроса на техпроцессы <65 нм в отечественной экономике практически нет, а найти экспортные направления для них в текущих реалиях тяжело.

На даже для выпуска критической номенклатуры чипов мощностей сейчас, действительно, недостаточно, и пока неясно, какие есть пути решения данной проблемы помимо параллельного импорта.

Пожалуй, наиболее яркий пример — фотолитография, но зависимость от экспорта в этом сегменте характерна далеко не только для РФ. Признанным лидером и едва ли не монополистом здесь является нидерландская ASML, построение внешнеторговых связей с которой сейчас по понятным причинам проблематично.

Пробовать полностью отстраивать экосистему отрасли в РФ не имеет смысла, такого не может позволить себе ни одна мировая экономика. Поэтому одних инвестиций будет мало — необходимо укрепление экспортных связей с дружественными странами и решение вопроса экспорта дефицитного оборудования», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на достижение технологического суверенитета в области микроэлектроники России в период до 2030 года понадобится потратить не менее 400-500 миллиардов рублей.

Читайте также: «Цифровые атташе»: Россия делает ставку на микроэлектронику