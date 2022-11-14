Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поражение Республиканской партии в битве за американский Сенат на лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, сообщает The Hill.

Трамп Gage Skidmore

Хотя Республиканская партия по-прежнему имеет преимущество в победе в палате представителей, партия не оправдала своих ожиданий, и многие республиканцы обвиняют бывшего президента и кандидатов, которых он поддерживал в ключевых колеблющихся штатах.

Тем не менее, Трамп заявил 13 ноября, что промежуточные выборы были ошибкой Макконнелла, отчасти из-за того, что предвыборная кампания Сената Республиканской партии не потратила больших средств на попытку Блейка Мастерса сместить сенатора-демократа Марка Келли в Аризоне.

«Это вина Митча Макконнелла. Тратить деньги на поражение замечательных кандидатов-республиканцев вместо поддержки Блейка Мастерса и других было большой ошибкой», — заявил Трамп, имея в виду вложение денег в гонку сенатора Лизы Мурковски (республиканец от штата Аляска) против поддерживаемой Трампом Келли Чибака.

«Он провалил промежуточные экзамены, и все презирают его и его во всем остальном прекрасную жену Коко Чоу!» — сказал Трамп.