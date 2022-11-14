Вашингтон, 14 ноября 2022, 18:19 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поражение Республиканской партии в битве за американский Сенат на лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, сообщает The Hill.
Хотя Республиканская партия по-прежнему имеет преимущество в победе в палате представителей, партия не оправдала своих ожиданий, и многие республиканцы обвиняют бывшего президента и кандидатов, которых он поддерживал в ключевых колеблющихся штатах.
«Он провалил промежуточные экзамены, и все презирают его и его во всем остальном прекрасную жену Коко Чоу!» — сказал Трамп.