Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР должен быть остановлен. С таким призывом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи на индонезийском острове Бали, которая состоялась 15 ноября. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по киевскому кризису ясна и последовательна.

«Нужно прекратить огонь, остановить боевые действия и приступить мирным переговорам», ― подчеркнул китайский лидер.

Он добавил, что международное сообщество должно создать условия для этого, и Китай будет продолжать играть свою конструктивную роль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости направить на запуск переговоров между сторонами конфликта, происходящего на территории б. УССР, все дипломатические усилия. При этом французский лидер считает, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для лидера киевского режима Владимира Зеленского и жителей территории б. УССР.

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