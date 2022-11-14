Москва, , 12:58 — REGNUM Москва считает неприемлемыми какие-либо предварительные условия для переговоров по ситуации на территории б. УССР, включая вывод российских войск. Об этом 14 ноября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

»Нет, такие условия, конечно, неприемлемы», ― подчеркнул дипломат.

По его словам, «эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле».

Грушко напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова к переговорам. Однако, указал замглавы МИД России, «эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле».

Что касается заявлений Вены и Парижа о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, то, по словам Грушко, они являются просто риторикой.

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«Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем», ― цитирует ТАСС представителя российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало иа, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, однако при ряже условий. В их числе он назвал «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых конфликтом, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

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