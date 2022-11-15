Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Большинство стран «Большой двадцатки», принимающие участие в саммите G20 в Индонезии, выступили с «решительным осуждением» действий России на территории б. УССР. Это указано в проекте совместного заявления участников саммита, сообщает Financial Times со ссылкой на документ.

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Также в коммюнике указано, что боевые действия на территории б. УССР «приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике». Отмечается, что это провоцирует рост инфляции, нарушаются цепочки поставок, усиливаются продовольственная и энергетическая незащищенность, растут риски для финансовой стабильности. также участники саммита подчеркнули недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия недопустимы.

«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн», — отмечено в коммюнике.

Издание пишет, что проект коммюнике согласован, однако пока лидеры участвующих в саммите стран G20 его не подписали.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 проходит на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября. Первая сессия посвящена вопросам продовольственной и энергетической безопасности. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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