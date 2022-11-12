Москва, , 15:50 — REGNUM На данный момент Россия в одиночку сражается с Североатлантическим альянсом (НАТО) и странами Запада. Об этом 12 ноября написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал зампред российского Совбеза, на фоне принятых в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ непростых решений многие стали забывать, что «Россия сегодня формирует будущий миропорядок», а не США с Британией или Киевом.

«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за время спецоперации по денацификации на территории б. УССР Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили в общей сложности 333 самолёта и 175 вертолётов боевиков ВСУ.