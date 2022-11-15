Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Мировое сообщество не должно поощрять каких-либо ограничений на поставки энергии, которые приводят к дестабилизации рынка. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 ноября заявил на проходящем на Бали рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Нарендра Моди «Мы не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, необходимо обеспечить стабильность на энергетическом рынке».

По словам Моди, энергетическая безопасность Индии важна для глобального роста, поскольку его страна является самой быстрорастущей экономикой в мире. Он также заверил участников заседания в том, что Индия по-прежнему привержена принципам «чистой энергетики и охраны окружающей среды», добиваясь к 2030 году выработки не менее половины электроэнергии с помощью возобновляемых источников.

Нарендра Моди «Ограниченное по времени и доступное финансирование и устойчивые поставки технологий развивающимся странам имеют важное значение для инклюзивного энергетического перехода».

Напомним, в ходе первой сессии G20 обсуждаются проблемы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. Во второй половине дня участники заседания обсудят ситуацию в здравоохранении. Заключительная третья сессия состоится 16 ноября и будет посвящена вопросам цифровой трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит Большой двадцатки (G20), мероприятия которого проходят на острове Бали.

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