Нарендра Моди на саммите G20 призвал не ограничивать поставки энергии
Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Мировое сообщество не должно поощрять каких-либо ограничений на поставки энергии, которые приводят к дестабилизации рынка. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 ноября заявил на проходящем на Бали рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20.
По словам Моди, энергетическая безопасность Индии важна для глобального роста, поскольку его страна является самой быстрорастущей экономикой в мире. Он также заверил участников заседания в том, что Индия по-прежнему привержена принципам «чистой энергетики и охраны окружающей среды», добиваясь к 2030 году выработки не менее половины электроэнергии с помощью возобновляемых источников.
Напомним, в ходе первой сессии G20 обсуждаются проблемы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. Во второй половине дня участники заседания обсудят ситуацию в здравоохранении. Заключительная третья сессия состоится 16 ноября и будет посвящена вопросам цифровой трансформации.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит Большой двадцатки (G20), мероприятия которого проходят на острове Бали.
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