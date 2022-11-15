Бали, Индонезия, , 06:41 — REGNUM Договор об итоговом коммюнике саммита G20 утвердили страны-участницы. Об этом 15 ноября сообщает газета Financial Times.

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В проекте документа, который обсуждался на переговорах между официальными лицами западных стран, России и КНР, сказано, что большинство членов G20 осудило военные действия на территории б. УССР, отметив, что они несут человеческие страдания и усугубляют имевшиеся проблемы в мировой экономике.

Отмечается, что ситуация вокруг конфликта на территории б. УССР сдерживает экономический рост, увеличивает рост инфляции, отрицательно сказывается на цепочках поставок и представляет угрозу для энергетической и продовольственной безопасности.

Кроме того, в документе затронут и вопрос о неприменении ядерного оружия.

«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог жизненно важны. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», — приводит издание цитату из проекта коммюнике.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии саммита G20 на Бали.

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