Хабаровск, , 07:29 — REGNUM Мобилизованные дальневосточники совершенствуют свои боевые навыки. В Хабаровском крае бойцы улучшают навыки вождения тяжёлой техники. В Приморье учатся точно попадать в цель.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Мобилизованные совершенствуют навыки и проходят обучение по вождению тяжёлых грузовых автомобилей. Бойцы Хабаровского края сдают зачёты по теории вождения, изучают вопросы при возникновении внештатных ситуаций. Также отрабатывают повороты и развороты различной сложности, торможение и остановку при движении на скоростях. Практика вождения отрабатывается на автомобилях «Урал».

В Приморском крае военнослужащие учатся точно попадать в цель, повышать скорость и быстроту своих действий в боевых условиях», — информирует телеграм-канал комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.

Отмечается, что в основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объявлен третий набор в добровольческий отряд «Тигр». Бойцы примут участие в специальной военной операции.