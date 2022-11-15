Владивосток, , 06:44 — REGNUM В Приморье объявлен третий набор в добровольческий отряд «Тигр». Бойцы примут участие в специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На службу приглашают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет вне зависимости от места жительства. Профессия значения не имеет.

Чтобы вступить в батальон «Тигр», нужно обратиться в любой военкомат и подать заявление. Кандидатов проверят на наличие судимости, состояние здоровья, после чего направят документы уже в краевой военкомат, где сформируют группы добровольцев.

Боевое слаживание добровольцы проходят месяц на полигоне 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. За это время каждый получает 200 тыс. рублей: 50 тыс. — на 15-й день обучения, 150 тыс. — «подъёмные» — по окончанию сборов при подписании трехмесячного контракта для участия в спецоперации.

Сумма выплат за участие в боевых действиях составит от 200 до 400 тыс. рублей за месяц в зависимости от сложности выполняемых задач.

Экипировку и снаряжение каждому бойцу предоставляют ДОСААФ и правительство региона.

Как сообщало ИА REGNUM, казачий батальон «Степь» прошёл подготовку и готов к отправке в район проведения специальной военной операции. Бойцы войдут в состав добровольческого отряда «Тигр», сформированного Приморским окружным казачьим обществом Уссурийского войскового казачьего общества.