Алчевск, ЛНР, 14 ноября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Из Вологды в подшефный Алчевск доставили очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Гуманитарная помощь

«В Алчевск доставлено 13 тонн гуманитарной помощи — продукты питания, книги, постельные принадлежности для пунктов временного размещения, средства личной гигиены, медицинское оборудование», — цитирует ведомство заместителя губернатора Виктора Рябишина.

Кроме того, Вологодчина отправила в Донбасс 20 тонн пиломатериалов.

«Пиломатериалы предназначены для строительства инженерных укреплений на линии боевого соприкосновения», — сообщил Рябишин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вологодские коммунальщики помогли подготовить луганский Алчевск к зиме.