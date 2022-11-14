Луганск, , 11:15 — REGNUM Бригада сотрудников вологодских коммунальных служб помогла подготовить луганский Алчевск к зиме. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Объем работ предстоит выполнить большой. На данный момент слесари водоканала выполнили порядка 120 заявок, заменили больше километра канализационных сетей. Более 80 заявок отработали специалисты теплосетей, ежедневно в работе 4-5 адресов. Теплосети отличаются от наших, нет ни водоочистки, ни водоподготовки, отсюда сложности — фильтры часто засариваются. Сотрудники Алчевского управления «Лугансквода» признают, что оснащения, которое есть у вологодских коллег значительно лучше. Будем смотреть возможность помочь», — написал чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина взяла шефство над Алчевском в июне 2022 года. За это время город получил от региона десятки тонн гуманитарной помощи, строительные материалы и шесть автобусов марки ПАЗ.