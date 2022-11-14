Москва, , 15:34 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, которая поможет снизить объем государственного внешнего долга России и приведет к сокращению валютных рисков, сопряженных с его обслуживанием, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Ирина Окладникова duma.gov.ru

«Это новая часть, которая дает полномочия правительству в 2023 году в целях снижения объема государственного внешнего долга принимать решение о размещении государственных ценных бумаг в валюте номинальной стоимостью до 800 млрд рублей в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги Российской Федерации номинированные в иностранной валюте по согласованию с владельцами. Это даст возможность снизить объем государственного внешнего долга и, соответственно, приведет к сокращению валютных рисков, сопряженных с его обслуживанием», — сказала в ходе заседания замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

Напомним, согласно проекту федерального бюджета на 2023–2025 годы верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2024 года составит в сумме 66,6 млрд долларов США, или 63,4 млрд евро; на 1 января 2025 года в сумме 68,1 млрд долларов США, или 63,1 млрд евро, и на 1 января 2026 года в сумме 68 млрд долларов США, или 61,2 млрд евро.

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