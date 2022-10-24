Москва, , 20:55 — REGNUM В прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку предусмотрен расчет курса рубля исключительно к доллару США и к евро, в то время как новые внешние ограничения задали общий вектор на поиск новых валютных рынков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, на это в сводном заключении на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы указал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Расширение количества торгуемых валютных пар на Московской бирже, интерес Банка России к валютам Ирана, Китая и других стран, отключение ведущих игроков банковского рынка от системы SWIFT и внесение многих в SDN лист, а также озвученные публично Минфином России планы по размещению государственного долга в юанях и интерес к формированию кривой процентных ставок на данном рынке — все эти факторы говорят о недостаточности привязки прогноза к одной единственной валюте. В связи с этим, целесообразно в следующем бюджетном цикле обеспечить развитие прогнозирования курсов иностранных валют с точки зрения новой «валютной» реальности», — указано в документе.

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