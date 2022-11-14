Москва, 14 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Ожидаемый потолок цен на морской импорт российской нефти усложняет российским предприятиям прямое сотрудничество с Европой, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Чтобы не терять место на рынке и объемы экспорта, Россия включила посредников в данную цепочку. Выбор посредников выпал на Китай и Индию.

Во-первых, сырье в данные страны поставляется на условиях долгосрочных контрактов, где цена имеет соответствующий дисконт.

Во-вторых, Китай и Индия сегодня главные экономические конкуренты как между собой, так и для западных стран. России выгодно налаживать тесные взаимосвязи со странами с таким мощным потенциалом.

Уже сейчас во внешней торговле доля Китая и Индии выросла почти в два раза с января 2022 года и составляет сегодня 54%.

Поставки российской нефти через Китай и Индию создадут возможность посредникам в получении дополнительного заработка в виде получения дохода от транспортировки и страхования грузов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава американского минфина Джанет Йеллен полагает, что ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю, Индии и другим покупателям.

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