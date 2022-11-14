Джакарта, 14 ноября 2022, 08:23 — REGNUM Ограничение цен на российскую нефть будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Она добавила, что ограничение цен на нефть позволит Китаю и другим странам иметь больше рычагов влияния для договоренностей о закупке нефти из России по более низкой цене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йеллен заявила, что прекращение конфликта на территории б. УССР является лучшей помощью мировой экономике.
Читайте также: Министр финансов США назвала лучшую помощь глобальной экономике