Москва, 14 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Известие о том, что до трети российских промышленных предприятий могут столкнуться с рекордной нехваткой кадров из-за частичной мобилизации, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал основатель бизнес-акселератора Food Up Виталий Шмальц:

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В ресторане

«Если говорить про ресторанный бизнес, то обострение дефицита кадров произошло в первой половине 2021 года, когда были сняты большинство ограничительных антиковидных мер. Во время локдауна многие сотрудники ресторанов и кафе находились дома на самоизоляции и фактически не работали. А после его отмены многие сотрудники разочаровались в ресторанном бизнесе, как в надежном работодателе и перешли работать в другие сферы. Например, в курьеры, сборщики заказов и складских работников, где заработки пусть и не намного, но выше, и есть возможность выбрать график.

Нехватка кадров в сфереобщепита связана и с общей экономической ситуацией в стране. Сейчас люди просто не готовы менять работу, так как боятся потерять стабильность. Поэтому единственная возможность сейчас гарантированно укомплектовать свой штат — суперпривлекательная заработная плата. Не мало важен и соцпакет, возможность постоянного обучения и повышения квалификации.

В других сегментах пищевой промышленности ситуация с кадрами также далека от нормальной. На предприятиях не хватает технологов, пекарей, кондитеров, кондитеров оформителей и т.п. В этой ситуации необходимо более плотное взаимодействие работодателей с учебными заведениями. Это позволит не только оперативно менять образовательные программы в соответствии с появлением новых технологий, стремительным развитием профессий в пищевой сфере в целом, но и даст возможность работодателям уже со студенческой скамьи готовить и подбирать кадры под нужды своего производства.

Кроме того, одним из важных элементов для развития бизнеса, роста профессионализма сотрудников и улучшения качества продукции и обслуживания является обучение. Благодаря участию в различных образовательных программах и развитию за этот счет сотрудников собственники компаний получают более квалифицированный персонал и как следствие рост выручки».

Напомним, ранее о том, что промышленность ощутила неравномерную нехватку кадров, заявили эксперты Института экономической политики имени Гайдара. По их словам, которые цитирует «Коммерсант «, после окончания в РФ частичной мобилизации российская промышленность пожаловалась на рекордный за последние 30 лет дефицит кадров.

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