Москва, 8 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Дефицит рабочей силы в России, особенно квалифицированных рабочих и инженеров, является той ситуацией, которая возникла на рынке труда ещё несколько лет назад, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Денис Абрамов ИА REGNUM Инженер следит за работой

«В условиях стремительно растущей потребности российской экономики в новейших технологиях, в том числе блокчейна, «больших данных» и других цифровых технологий, резко растёт потребность и в квалифицированных специалистах в таких технологиях.

По данным опроса, с февраля по август 2022 года у российских работодателей в промышленном секторе наблюдался повышенный спрос на главных инженеров, технологов и механиков, который увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 58%.

И в основном такой спрос предъявляли государственные, аффилированные с государственными и крупнейшие частные промышленные предприятия, предлагая таким специалистам зарплаты намного выше рыночных. Это было связано, прежде всего, с ускоренным переводом многих отраслей промышленности фактически на военные рельсы.

Однако в IV квартале 2022 года «денежные» вакансии оказались быстро занятыми, и спрос в крупнейших городах начал снижаться, но неудивительно, если дефицит таких специалистов вновь возникнет, как прогнозируют эксперты, уже в 2023 году.

Причём наибольший дефицит, как прогнозируется, квалифицированной рабочей силы будет ощущаться в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, что происходит на самом деле уже сегодня.

Сегодня, чтобы сгладить такие перекосы рынка труда, когда в стране переизбыток специалистов-гуманитариев, и не хватает инженеров, возможно, нужен новый национальный проект, который будет связан с возрождением качественного среднего технического образования, а также усилением подготовки кадров в ведущих технических вузах страны.

Местные власти тоже должны подключиться к этому проекту, создавая программы дополнительного образования и курсы повышения квалификации, так как происходящие в стране и в мире процессы требуют, чтобы рынок труда более гибко на них реагировал.

А сегодняшние инвестиции в образование, в том числе — техническое образование, могут стать основой для повышения производительности труда и увеличения темпов роста российского ВВП», — полагает эксперт.

Ожидается, что в 2023 году в России вырастет конкуренция среди работодателей за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров.

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