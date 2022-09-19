Вологда, , 14:48 — REGNUM Вологодская область отправила в луганский Алчевск шесть автобусов марки ПАЗ. Техника пополнит автопарк городского общественного транспорта. Об этом сообщает правительство Вологодской области.

ПАЗ-3205 Dmitry Terekhov

По данным ведомства, в июле при обстреле полностью было уничтожено троллейбусное депо.

«Для нас это огромная помощь и поддержка. Вологодская область протянула руку помощи в один из сложнейших моментов нашей истории. К сожалению, нам приходится демонтировать троллейбусные линии, город был вынужден полностью перейти на автобусное сообщение. Поэтому новый транспорт — это первоочередная и нужная вещь. Маршруты уже разработаны, первые пассажиры смогут оценить пополнение ближайшее время», — рассказал заместитель мэра Алчевска Иван Держий.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область взяла шефство над Алчевском в начале лета.