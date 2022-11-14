Луганск, 14 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Бригада сотрудников вологодских коммунальных служб помогла подготовить луганский Алчевск к зиме. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

«Объем работ предстоит выполнить большой. На данный момент слесари водоканала выполнили порядка 120 заявок, заменили больше километра канализационных сетей. Более 80 заявок отработали специалисты теплосетей, ежедневно в работе 4-5 адресов. Теплосети отличаются от наших, нет ни водоочистки, ни водоподготовки, отсюда сложности — фильтры часто засариваются. Сотрудники Алчевского управления «Лугансквода» признают, что оснащения, которое есть у вологодских коллег значительно лучше. Будем смотреть возможность помочь», — написал чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина взяла шефство над Алчевском в июне 2022 года. За это время город получил от региона десятки тонн гуманитарной помощи, строительные материалы и шесть автобусов марки ПАЗ.