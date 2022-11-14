* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:12 — REGNUM Прошлой ночью пятеро членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе спецоперации в районе Хайрхана города Кабула. Об этом 14 ноября сообщил официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Юдинцев © ИА REGNUM

Он добавил в Twitter, что операция проходила в районе «Панджсад фамили», в 15-й зоне безопасности столицы Афганистана.

«Эти люди были членами важной сети, которая была причастна к взрывам в городе Кабуле и хотела провести широкомасштабный теракт, но мы их выявили и уничтожили», ― говорится в сообщении.

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По словам Мужджахида, также было захвачено некоторое количество оружия и взрывчатки.

Напомним, вечером 12 ноября в городе Кабуле прозвучало несколько небольших взрывов.