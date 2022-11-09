Кабул, , 14:26 — REGNUM Сотрудники полиции Кабула сообщают о взрыве в четвёртой зоне безопасности города. Об этом 9 ноября пишет газета «8 Собх».

Взрыв Michael Deal

Халид Задран, представитель командования безопасности Кабула, уточнил, что взрыв произошёл в районе Парван-3, жертв нет.

По информации некоторых источников, причиной взрыва стала бомба, заложенная в автомобиле, принадлежащем талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несколько дней назад, в районе Хаджи Якуб 4-й зоны безопасности Кабула произошёл взрыв в пикапе, принадлежащем силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но обошлось без жертв.

Также в Силуе-Маркази 5-й зоны безопасности взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники министерства по восстановлению и развитию сельских районов.