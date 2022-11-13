Анкара, 13 ноября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. При взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула, по последним данным, пострадали более 80 человек. Об этом, как сообщает газета Star, заявил 13 ноября вице-президент Турции Фуат Октай журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«У нас 81 раненый, — сказал он. — Двое из них в тяжелом состоянии».

Он также добавил, что в результате взрыва погибли шесть человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что к взрыву на проспекте Истикляль в центре Стамбула, вероятно, причастна женщина.

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