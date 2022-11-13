Стамбул, Турция, , 20:21 — REGNUM При взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали. Об этом 13 ноября сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Стамбуле.

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющимся… предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле на туристической улице Истикляль прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще более 50 получили ранения.

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