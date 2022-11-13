Анкара, 13 ноября 2022, 20:05 — REGNUM К взрыву на проспекте Истикляль в центре Стамбула, вероятно, причастна женщина. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на полученную от губернатора Стамбула информацию.
По словам главы государства, виновные в данном инциденте понесут заслуженное наказание.
«Попытки давления на Турцию и народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели», — заявил Эрдоган.
Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами взрыва в центре Стамбула, по последним данным, стали шесть человек, еще 53 получили ранения.
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