Анкара, , 20:05 — REGNUM К взрыву на проспекте Истикляль в центре Стамбула, вероятно, причастна женщина. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на полученную от губернатора Стамбула информацию.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По словам главы государства, виновные в данном инциденте понесут заслуженное наказание.

«Попытки давления на Турцию и народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели», — заявил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами взрыва в центре Стамбула, по последним данным, стали шесть человек, еще 53 получили ранения.

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