Стамбул, Турция, 13 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. При взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали. Об этом 13 ноября сообщили ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«По имеющимся… предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле на туристической улице Истикляль прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще более 50 получили ранения.

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