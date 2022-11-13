Анкара, 13 ноября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Жертвами взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула, по последним данным, стали шесть человек, еще 53 получили ранения. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Возможно, было бы неправильно, если бы мы с уверенностью сказали, что это теракт, но первые события, первая информация, которую нам передал губернатор (Стамбула), свидетельствует о терроризме», — сказал он.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в Стамбуле 13 ноября. Инцидент произошел на улице Истикляль.

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