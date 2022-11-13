Стамбул, Турция, , 18:05 — REGNUM Жертвами взрыва на улице Истикляль в Стамбуле, по предварительным данным, стали четыре человека, еще 38 получили ранения. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 13 ноября губернатор города Али Ерликая.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате взрыва… четыре человека погибли и 38 человек получили ранения», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле на туристической улице Истикляль прогремел мощный взрыв.

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