Москва, , 08:38 — REGNUM Венгерский политик, лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в своем поздравлении Польши с днем независимости намекнул Варшаве на раздел территории, подконтрольной киевскому режиму. Соответствующую запись политик опубликовал 12 ноября в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — отметил политик, сопроводив свою запись фотографией, которая была снята в 1939 году возле села Ужок, ныне находящемся рядом с польской границей на территории б. УССР.

На снимке изображены два пограничника, которые жмут друг другу руки, находясь на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией части территории б. УССР в Закарпатье.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что раздел территории б. УССР — это вопрос времени. Другие отметили, что жителей б. УССР предупреждали о том, что раздел территории, подконтрольной киевскому режиму, возможен.

«Вот никогда такого не было и вот опять…» — написал один из участников обсуждения.

«Самое забавное, что [жителей б. УССР] об этом предупреждали много лет. Бесполезно…» — добавила Marie.

«Пора Западной [части бывш. УССР] возвращаться к хозяину. Самостоятельно жить у неё не получается. Беситься начала», — пишет Жанна И.

«Это будет достойным наказанием нациков. Дерибан [территории б. УССР], думаю, это реально, не зря венгры там палки в колеса ЕС вставляют», — написала одна из участниц обсуждения.

«Очень уж хочется им домой, под ярмо! По-другому не будет!» — прокомментировала пользователь под ником «Россия».

«И Ужгород снова станет Унгвар, а Львов — Лемберг», — с сарказмом добавила Елена.

«Тонкий намёк», — отреагировала Vasilisa.

«Теперь Зеленский просто обязан будет поздравить на венгерском языке вторую сестру с днём независимости!» — пошутила Янина.

«И останется от [территории б. УССР]… Правда, а что от нее останется? Один Киев, который будет потом выплачивать долг! «Молодцы»! Сами всё сделали, чтобы страну раздербанили», — комментирует Ирина.

«Дождутся! И не посмеют панам сказать, что они захватчики и агрессоры», — отреагировала Natali S.

«Да, клоун спускает [территорию б. УССР] в унитаз, а население даже не видит и не понимает это? Они не понимают, что бесплатный сыр в мышеловке и не более», — отметил один из участников обсуждения.

«Походу, они там думали, что это всё российская пропаганда, а на самом деле у [киевского режима] полным полно друзей, которые хотят для неё всего самого лучшего», — написал Ivan I.

«[Киевский режим], как и хотел, — вступит в Евросоюз, но только отдельными аннексированными территориями…» — с сарказмом пишет Василий Ш.

«Все равно это будет. Гнездо и источник русофобии это та часть [территории б. УССР], которая была под Польшей. Так пусть возвращаются назад под панский каблук. Не вижу смысла пытаться дрессировать бешеную крысу, пусть лучше поляки с ними возятся», — отметил Георгий.

«Рано делят! Ой как рано! А у нас разрешения спросили?» — подытожила Светлана.