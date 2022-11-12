Москва, , 10:27 — REGNUM Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале обращение, в котором на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости.

Зеленский отметил, что Польша для киевского режима — «сестра».

«Было между нами по-разному. Но мы родные», — добавил он.

«С Днем независимости, родная!» — сказал Зеленский.

Обращение Зеленского на польском языке обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что «сестра» Польша мечтает присоединить западную часть б. УССР. Иные добавили, что Зеленский ведет себя словно холоп перед паном.

«Выслужился», — смеется Наташа Р.

«Поляки научат [жителей западной части б. УССР], как правильно родину любить. У них многовековой опыт воспитания…» — с сарказмом пишет Евгений З.

«Зачем только мову учил, зря время потратил», — иронизирует DC.

«А он понимает, что его люби друзи (любимые друзья. — О. П.) уже ждут не дождутся возвращения Восточных Кресов? Или он уже продал землицу?» — задался вопросом Артем.

«Каков наглец. Обращение записал, не подползая на коленях», — иронизирует Александр И.

«Холоп — он и есть холоп. Это, наверное, в крови!» — добавил Андрей.

«Правильно, холопы должны говорить на языке хозяев», — с сарказмом отметил Maksim L.

«Прогиб засчитан», — пошутил CatMurzik.

«Про Волынскую резню не забыл?..» — задалась вопросом Olga.

«Не знает уже, кому кланяться, вернее, уже не разгибается, бедняга…» — смеется Irina.

«А чего Львов не подарил?» — не без сарказма спросила Rita R.

«Некогда ему страной заниматься… Он языки начальства учит…» — написала Натали.

«Раз такая любовь, то отдай им Львов. Чего уж», — призвал Сергей Г.

«А поляки — молодцы, терпеливые. Сейчас вернут свою земельку, и истинная любовь поляков к [жителям б. УССР] вырвется наружу», — прокомментировала Anna.

«Вообще, сильное подозрение, что за кредиты [киевский режим] заложил свои территории США и Европе, поэтому те так рьяно накачивают оружием и наемниками. А Зеленский и по-японски заговорит…» — отметила Ирина К.

«Подарит Львов в честь такого события?» — с сарказмом поинтересовался Анатолий.

«Западенцам (жителям западной части б. УССР. — О. П.) приготовиться балакать на польской мове!» — шутит Ира М.

«Всё правильно, он как попрошайка должен знать все языки мира», — пошутил Agent Kekz.

«Скоро все западенцы будут спешно учить польский», — добавила Ольга.

«Чему удивляться? Для западных холопов поляки всегда были «хозяевами». У них до сих пор ностальгия по тому, как они батрачили на панов…» — подытожил «Витман. М».