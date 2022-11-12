Париж, 12 ноября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Экс-начальник генштаба ВС Франции Пьер де Вилье выразил мнение, что французская армия не в состоянии вести войну и выиграть её.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«У нас нет армии, подготовленной для ведения войны с присущей войне жесткостью, а особенно длительностью. У нас нет прочности и надёжности, с точки зрения боеприпасов, запчастей, логистики, живой силы и оснащения», — сказал он в интервью в эфире RTL.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британское издание Financial Times сообщило, что подготовка боевиков киевского террористического режима на территории Великобритании вызвала ряд связанных с этим проблем.

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