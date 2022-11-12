Лондон, , 12:06 — REGNUM Подготовка боевиков киевского террористического режима на территории Великобритании вызвала ряд связанных с этим проблем. Об этом 12 ноября сообщает британское издание Financial Times.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отмечается, что этом проект курирует правительство Британии и ходе него боевики ВСУ обучаются обращению с оружием, тактике боя и мерам кибербезопасности на полигоне в северной Англии. При этом роль российских войск исполняют инструкторы из Нидерландов, которые периодически отбивают у киевских нацистов свои позиции, а в общей сложности подготовкой киевских военных занимаются инструкторы из восьми стран Запада.

Также указывается, что Британия уже подготовила 7000 киевских боевиков и намерена к Рождеству подготовить ещё 3000. В то же время, уточняется, что такая же программа ЕС по подготовке 15 000 военных ВСУ в Германии и Польше начнётся в позднее в ноябре.

Кроме того, поясняется, что проблемы в обучении боевиков Киева связаны с крайне низким уровнем подготовки новобранцев, которых набрали только в текущем году из рядовых граждан, не имеющих какой-либо базовой подготовки. В это число попали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 30 лет, которых также призвали из отдалённых сёл.

Помимо этого, добавляется, что пятинедельной подготовки боевиков ВСУ на полигоне недостаточно по сравнению с 14-недельной подготовкой британских военнослужащих, при этом многие из них не готовятся как целые подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли провели встречу, на которой объявили о планах Парижа и Лондона продолжать содействовать киевскому режиму в политической, военной, гуманитарной, а также экономической сфере.