Москва, 12 ноября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание президента США Джо Байдена о Колумбии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее глава Белого дома поблагодарил Колумбию за организацию саммита АСЕАН, который проходит в Камбодже.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Камбоджи заявил, что находится в Колумбии. Отрывок его речи опубликовал в соцсетях Национальный комитет Республиканской партии (RNC).

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