Пномпень, , 19:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Камбоджи заявил, что находится в Колумбии. Отрывок его речи опубликовал в соцсетях Национальный комитет Республиканской партии (RNC).

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН», — сказал глава Белого дома, обращаясь к премьер-министру Камбоджи Хун Сену.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего выступления на климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе президент США Джо Байден только с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая».

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