Пномпень, 12 ноября 2022, 19:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Камбоджи заявил, что находится в Колумбии. Отрывок его речи опубликовал в соцсетях Национальный комитет Республиканской партии (RNC).
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего выступления на климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе президент США Джо Байден только с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая».
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