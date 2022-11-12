Шарм-эль-Шейх, Египет, , 10:05 — REGNUM В ходе своего выступления на климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе президент США Джо Байден только с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». Видеозапись этого 12 ноября приводит британское издание Express.

Джо Байден The White House

Во время своей речи действующий американский лидер заявил, что США будут движущей силой в переходе мировой экономике к «чистой энергии».

При этом в ходе своего выступления Байден не с первого раза смог выговорить слово «турбонаддув» и только с пятой попытки смог правильно сказать слово «энергетическая». При этом президент США извинился за свою ошибку, утверждая, что он ошибся из-за того, что читал свою речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для контроля над верхней палатой конгресса США американской Демократической партии осталось получить одно место после того, как Марк Келли был переизбран сенатором от штата Аризона.