Москва, 11 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 14:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 3,11%, до $96,58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ptra Добыча нефти

«Нефть на мировых рынках котируется в долларах США. Когда американская национальная валюта дешевеет, стоимость черного золота автоматически становится выше.

Индекс доллара DXY упал на 3,13% менее чем за сутки, с момента выхода данных по инфляции в США, а нефть за этот же промежуток времени подорожала на 4,57% так как помимо падения стоимости доллара импульс к ускорению роста котировок придали новости из Китая.

В Поднебесной смягчают ковидные ограничения, теперь карантин для вновь прилетевших в страну будет длиться на два дня меньше, а для авиаперелета в Китай хватит одного теста, ранее требовалось два. Сами по себе послабления не очень важны для китайской промышленности.

Однако начало послаблений дает надежду инвесторам, что они продолжатся и в стране будет меньше локдаунов, которые вели к снижению потребления нефтепродуктов и оказывали давление на стоимость черного золота.

Вероятнее всего до конца 2022 года котировки нефти марки Brent буду торговаться в диапазоне $90-100 за баррель, если не наступит никакого форс-мажора», — полагает эксперт.

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