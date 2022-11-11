Москва, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 12:15 мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,06%, до $95,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти в России ПАО «Газпром»

«Ожидания снижения темпов повышения учетных ставок в США подогревают спрос на рынке энергоносителей.

Но главным драйвером роста котировок черного золота стала информация о том, что китайский минздрав смягчает свою политику «нулевой толерантности» к коронавирусу.

В частности, будут сокращены сроки карантина для контактировавших с заболевшими, кроме того, авиакомпании не будут штрафовать за привоз в страну инфицированных.

Поскольку карантинные ограничения сильно замедляют китайскую экономику и снижают спрос на топливо, эта информация подстегнула нефтетрейдеров к новым покупкам.

Кроме того, цену продолжают толкать вверх опасения сбоев поставок нефти из России после 5 декабря, кода вступит в силу европейское эмбарго.

Однако рубеж $100 за баррель пока выступает сильным сопротивлением, так что движение в боковом диапазоне, видимо, продолжится», — полагает эксперт.

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