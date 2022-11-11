Париж, , 14:07 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и министр-делегат от заморских территорий Жан-Франсуа Каренко отправятся в Новую Каледонию с 28 ноября по 4 декабря в рамках нового раунда обсуждений институционального будущего французского архипелага, сообщает Le Figaro.

Новая Каледония (сс) Thomas CUELHO

О поездке двух министров упомянула глава правительства Франции Элизабет Борн в конце октября. После референдума в Новой Каледонии премьер-министр пытается выйти из тупика. Было решено, по словам Элизабет Борн, «расширить сферу дискуссий за пределы только институциональных вопросов, затронув также жизненно важные темы для будущего жителей Новой Каледонии».

Это равные возможности и социальная сплоченность, экономическое развитие, занятость, крупные инвестиции, никель, энергетический и продовольственный суверенитет, интеграция и региональное влияние, а также ценности, общая идентичность и примирение.

Глава правительства добавила, что рабочие группы будут организованы в Нумеа в ноябре и назначены министрами внутренних дел и делегатом от заморских территорий. Завершение работ, необходимых для разработки будущего проекта Новой Каледонии, ожидается к середине 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии, посвященной 104-й годовщине Дня перемирия.

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