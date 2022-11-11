Париж, 11 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии, посвященной 104-й годовщине Дня перемирия, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава французского государства прибыл к Триумфальной арке. После звучания гимна Эммануэль Макрон провел краткий смотр войск.

Затем, по традиции, глава государства подошел к вечному огню на могиле Неизвестного солдата, возложил цветы и почтил память погибших.

Напомним, День перемирия отмечается во Франции ежегодно 11 ноября. В этот день в 1918 году, в Компьенском лесу подписали перемирие страны Антанты и Германии. Это был конец Первой мировой войны. Могила Неизвестного солдата хранит память о полутора миллионах французов, погибших в этой войне.