Берлин, 11 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Германии по итогам октября 2022 года выросла на рекордные 11,6%. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с 10,9% в сентябре и обновила исторический максимум. В октябре цены в стране выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.

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По мнению главы Destatis Георгя Тиля, основная причина высокой инфляции — резкий рост цен на энергоносители, а также особенно заметен для потребителей рост цен на продукты питания.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 7,4% до 7,9% в годовом выражении ускорились темпы роста инфляции в ФРГ по итогам мая 2022 года.

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