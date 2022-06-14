Берлин, , 10:40 — REGNUM С 7,4% до 7,9% в годовом выражении ускорились темпы роста инфляции в ФРГ по итогам мая 2022 года, что стало рекордным показателем с 1974 года. Об этом 14 июня сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Инфляция josep salvia i boté

Как отметил глава ведомства Георг Тиль, темпы роста инфляции в Германии третий месяц подряд показывают максимальный рост и главной причиной этого является увеличение стоимости энергоносителей, также, по его словам, растут цены на многие другие товары и в первую очередь на продукты питания.

«Последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой 1973–1974 года, когда цены на нефть резко выросли в результате нефтяного кризиса», — указал Тиль.

При этом отмечается, что с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины в наибольшей степени увеличились цены на энергоносители. К примеру, цены на голубое топливо в стране в сравнении с маем 2021 года выросли на 55,2%, на топливо — на 41%.

В то же время, добавляется, что без учета увеличения цен на энергоресурсы и продукты питания инфляция в Германии составила бы 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до рекордного уровня с 1981 года ускорилась в США инфляция в мае 2022 года, основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в указанный месяц на 8,6%.