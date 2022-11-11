Три очка Панарина и Кравцова помогли «Рейнджерс» разгромить «Детройт»
Детройт, США, 11 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:2.
В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Мика Зибанеджад. Ещё по шайбе забросили Крис Крайдер, Адам Фокс, Баркли Гудроу, Жюльен Готье, Либор Гайек и Джимми Веси.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи. На счету форварда Виталия Кравцова один голевой пас.
В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Джо Велено и Лукас Рэймонд.
На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 17 очками.
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