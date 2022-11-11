Вашингтон, 11 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу и отдал одну результативную передачу, после которой отличился защитник Тони Деанджело.

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Бун Дженнер, ещё по голу забили Джонни Годро, Зак Веренски и Ник Бланкенбург.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 16-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков. «Филадельфия» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 16 очками.

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