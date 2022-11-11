Москва, 11 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 ноября завершились ростом. Цена марки Brent восстановилась на 0,99%, до $93,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

«Поддержку котировкам оказало резкое падение индекса доллара после выхода статданных по инфляции в США.

Потребительские цены в США за октябрь выросли на 0,4% против прогноза 0,6%. В годовом выражении инфляция опустилась на 7,7% с 8,2% (прогноз был 8,0%).

Рынок закладывает в цены, что Федрезерв пойдет на замедление темпов подъема ставки на декабрьском заседании.

По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 базовых пункта на заседании 14 декабря составляет 80,6%. До выхода отчета она составляла 56,8%.

Рост котировок сдерживался новостями из Китая. 5 млн жителей 14-миллионного мегаполиса Гуанчжоу на юге Китая заблокированы из-за вспышки коронавируса. Предприятиям в случае их открытия грозит штраф $13 тыс.

Пекин сообщил о новом рекорде смертей от COVID-19 (118 случаев за сутки). Власти намерены неукоснительно придерживаться политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Сегодня, 11 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,86. Цена торгуется в диапазоне $89,50–99,50, который формируется с 10 октября 2022 года. Если индекс доллара продолжит корректироваться, то стоит ожидать повышения цены до $96.

В случае неудачной попытки закрепиться выше, можно ожидать падения цены до $88,50 на следующей неделе. Сегодня следует последить за динамикой индекса доллара и новостями из Китая», — полагает эксперт.

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