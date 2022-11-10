Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 14:30 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,40%, до $92,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Краткосрочное давление на стоимость черного золота оказывает вчерашняя публикация данных по еженедельным запасам сырой нефти в США от Информационного агентства энергетики.

Вопреки прогнозам на рост запасов на 1,36 млн баррелей, они увеличились почти втрое больше, на 3,925 млн баррелей.

А в долгосрочной перспективе снижению котировок нефти будет способствовать политика нулевой терпимости к заболеваемости COVID-19, так как случаи заболеваемости в Пекине достигли максимальных за последние пяти месяцев.

Также снижению стоимости нефти будет способствовать негативная макростатистика из Китая, так как она тоже указывает на снижение спроса на черное золото у его главного мирового импортера в долгосрочной перспективе из-за падения объемов производств.

Однако снижения стоимости нефти марки Brent ниже $90 за баррель не ожидается, возможно только краткосрочно, так как данный уровень будут «защищать» страны ОПЕК+ снижая при необходимости квоты на добычу», — пояснил эксперт.

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