Париж, 10 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Более 30 станций метро в Париже закрыты во время забастовки, которая затронула весь общественный транспорт 10 ноября 2022 года, передает BFM TV.

garanzhin Парижское метро

В этот четверг, 10 ноября, жители столицы Франции обнаружили, что станции закрыты из-за забастовки, затрагивающей большинство линий метро.

По данным RATP, более 30 станций в столице закрыты на линиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-делегат, отвечающий за государственные счета Франции, Габриэль Атталь сделал заявление в защиту действий работодателей и компаний по поддержке сотрудников в условиях инфляции на фоне забастовки профсоюзов.

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