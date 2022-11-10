Париж, 10 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Министр-делегат, отвечающий за государственные счета Франции, Габриэль Атталь сделал заявление в защиту действий работодателей и компаний по поддержке сотрудников в условиях инфляции на фоне забастовки профсоюзов, передает BFM TV.

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Работа парижского общественного транспорта была серьезно нарушена из-за забастовки, вызванной призывом профсоюзов к повышению заработной платы и улучшению условий труда.

«Я слышал, что лозунгом было «Ноль метро и ноль поездов», я добавлю, что это также «нулевое сочувствие» ко всем французам, о которых я думаю сегодня, которые не смогли пойти на работу, которые не могли передвигаться, которым, возможно, было трудно отвезти детей в школу…» — выразил сожаление Габриэль Атталь, добавив, что «забастовочное движение есть, это конституционное право».

Габриэль Атталь напомнил, что государственные компании «приняли решение о повышении заработной платы, в данном случае чуть более чем на 5%».

Напомним, профсоюзы во Франции пообещали «жесткую забастовку» парижского транспорта.

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