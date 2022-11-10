Москва, 10 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 12:45 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на скромные 0,02%, до $92,67 за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

ptra Добыча нефти

«Нефть продолжает выглядеть слабо. Давление на ее котировки продолжает оказывать рост заболеваемости коронавирусом в Китае, где продолжается ужесточение противоэпидемических мероприятий.

Запасы нефти в США, по данным минэнерго, выросли, тем временем запасы бензина и дистиллятов продолжили сокращаться.

Поддержка уровня $90 остается сильной, видимо, нефть продолжит движение в коридоре $90-95 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цена барреля нефти Brent упала до почти $92