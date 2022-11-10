Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 9 ноября нефть марки Brent снизилась на 2,87%, до $92,38. Падение ускорилось на фоне укрепления доллара и опубликованной статистики по запасам нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Kazanreporter.ru

«Доллар подорожал перед публикацией отчета по потребительским ценам за октябрь. Ожидается замедление инфляции, но участники рынка решили прикрыть позиции перед важным отчетом.

Согласно последним данным минэнерго США, коммерческие запасы за неделю в стране, завершившуюся 4 ноября, выросли на 3,9 млн баррелей, до 440,8 млн баррелей (прогноз был +1,36 млн баррелей).

Товарные запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей (прогноз был — 1,45 млн баррелей), дистиллятов — на 521 тыс. баррелей (прогноз был — 500 тыс. баррелей).

Сегодня, 10 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $92,69. Продавцы смогли нарушить трендовую линию на уровне $93,75. С технической точки зрения, сформировался медвежий сигнал, указывающий на падение к $88,20.

С 5 декабря вступит в силу эмбарго на российскую нефть. Неопределённость будет нарастать ежедневно, поэтому рынок будет получать поддержку до введения и способно ограничить действия продавцов.

Сегодня стоит наблюдать за реакцией трейдеров и динамикой доллара на отчет по инфляции в США», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть дешевеет из-за прогноза EIA о снижении спроса в США