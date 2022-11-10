Москва, 10 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,32%, до 61,11 рубля. Евро теряет 0,87%, откатываясь до 60,83 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубль

«Мировой валютный рынок сегодня ожидает данных по инфляции в США. Если они покажут замедление роста цен, это даст надежду на то, что ФРС замедлит темпы ужесточения монетарной политики.

Доллар начнет слабеть, а рисковые активы пойдут в рост. Но если окажется, что меры американского регулятора не смогли остановить рост цен, рынки ждет новый шок.

Рубль в свою очередь отыгрывает приближение нового налогового периода, укрепляясь к основным валютам. Но это не отменяет рисков, связанных с сегодняшней статистикой», — считает эксперт.

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